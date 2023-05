FC Nantes : Moutoussamy lance un appel désespéré au vestiaire des Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Dans une équipe du FC Nantes en totale perdition et qui s'est encore lourdement inclinée contre Montpellier hier (0-3), Samuel Moutoussamy est l'un des rares à assumer en cette fin de saison. Face aux micros, à l'issue de la rencontre, le Congolais a fait passer un message au vestiaire : « Il ne faut rien lâcher, personne ne doit lâcher. Tout le monde doit encore être dans le navire. Personne ne doit sauter à l’eau pour se sauver tout seul. Il faut absolument être soudés et se battre jusqu’au bout. Je le redis, c’est encore jouable sur les deux matches qu’il reste à jouer. On n’est pas en Ligue 2 mathématiquement donc battons-nous tant que c’est jouable », a lâché l'ancien Lyonnais.

Moutoussamy demande au vestiaire de « porter (ses) couilles »

Pour autant, Samuel Moutoussamy ne veut pas croire qu'un seul de ses coéquipiers a lâché et est résigné à la Ligue 2 : « Ce n’est pas la question. C’est que c’est difficile quand on prend un but. Dans le contexte actuel, de jouer devant nos supporters, de se décevoir et de décevoir les gens qui nous supportent et qui viennent nous voir. Les gens qui ont fait du sport et qui ont joué dans des situations compliquées, ils savent ce que je ressens, ce que l’équipe ressent, ce que veut dire jouer sous pression. Maintenant, il faut réussir à mettre de la positivité entre nous à l’entraînement, pour sentir qu’on est capable de le faire (…) on est face à cette responsabilité et à cette situation. Il faut donc être capable de porter nos c… pour faire ce qu’il faut sur le terrain ».

Pour résumer Comptant parmi les rares joueurs du FC Nantes à ne pas donner l'impression de lâcher sur le terrain, Samuel Moutoussamy exhorte le vestiaire des Canaris à rester uni et à ne surtout pas lâcher dans la course au maintien.

