FC Nantes : Chirivella réagit à sa fin de saison

Arrivé il y a trois ans en provenance de Liverpool, Pedro Chirivella a été l’un des principaux acteurs de l’excellente saison nantaise, couronnée d’un titre en Coupe de France l’an dernier. Même si cette année est un petit peu plus mitigée pour l’Espagnol, il reste parmi les cadres de l’effectif, et est essentiel pour Kombouare.

« Couper pour revenir au top »

Dans un post Twitter, l’Espagnol a annoncé être out jusqu’à la fin de la saison. S’il a poussé sur son corps pour continuer le plus possible, il est arrivé à un point où il préfère se préserver pour pouvoir revenir à 100% physiquement la saison prochaine : « Je n’ai jamais pris le temps de récupérer parce que je voulais aider l’équipe mai je suis quelqu’un d’honnête et maintenant, je dois couper pour revenir au top. »