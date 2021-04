FC Nantes : Nice, absents, le duo Kolo Muani - Simon... Ce qu'il faut retenir de la conf' de Kombouaré

Zapping But! Football Club FC Nantes : le debrief du mercato des Canaris

Le point santé

« Renaud Emond est absent pour une entorse à la malléole. Fabio et Corchia sont de retour à l’entraînement. »

Sur le match de Nice

« On a envie de réparer, de corriger ce que l’on ne fait de pas bien. Il faut être conquérants à domicile (…) Aujourd'hui, on est focus sur Nice. On vise les trois points. Nice est une équipe qui aime imposer son jeu, avoir le tempo. Il faudra être capable de casser ce rythme, de les bousculer. Mais ils sont aussi capables de contrer (…) Il faudra faire un grand match car ce sera un adversaire redoutable. »

Sur les bienfaits de la trêve

« On a pu travailler techniquement. Physiquement, on a aussi remis un coup pour pouvoir finir cette saison. Cela nous a fait du bien de couper ce week-end (…) Il fallait travailler mais aussi faire en sorte de ne pas trop en faire pour que les joueurs trouvent du jus dimanche face à Nice. »

Sur ses Bleuets

« Randal et Alban vont très bien, ils ont repris aujourd'hui l'entraînement et sont un peu fatigué mais c'est de la bonne fatigue. Ils ont joué trois matchs dans un laps de temps très court mais reviennent avec une qualification. Cela ne peut que leur faire du bien (…) Le maintien acquis, ils pourront jouer leur quart de finale de l'Euro Espoirs face au Pays-Bas tranquille. »

Sur le duo Kolo Muani – Simon

« Randal et Simon sont très complémentaires. Ils aiment jouer ensemble. Ils peuvent faire mal à des défenses. »

Sur les bienfaits de la trêve

« On a pu travailler techniquement. Physiquement, on a aussi remis un coup pour pouvoir finir cette saison. Cela nous a fait du bien de couper ce week-end (…) Il fallait travailler mais aussi faire en sorte de ne pas trop en faire pour que les joueurs trouvent du jus dimanche face à Nice. »

Sur ses Bleuets

« Randal et Alban vont très bien, ils ont repris aujourd'hui l'entraînement et sont un peu fatigué mais c'est de la bonne fatigue. Ils ont joué trois matchs dans un laps de temps très court mais reviennent avec une qualification. Cela ne peut que leur faire du bien (…) Le maintien acquis, ils pourront jouer leur quart de finale de l'Euro Espoirs face au Pays-Bas tranquille. »

Sur le duo Kolo Muani – Simon

« Randal et Simon sont très complémentaires. Ils aiment jouer ensemble. Ils peuvent faire mal à des défenses. »