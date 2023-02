FC Nantes : Nicolas Pallois a payé de sa personne à Turin

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

De retour dans le onze titulaire après quasiment un mois et demi à l'infirmerie, Nicolas Pallois (35 ans) a réalisé une prestation XXL jeudi soir lors du choc européen entre la Juventus Turin et le FC Nantes (1-1). Un match qui a encore écrit un peu plus la légende du chouchou de la Beaujoire.

Ce samedi, Presse Océan consacre d'ailleurs un focus au « gladiateur devenu empereur de Turin », tressant les louanges de l'ancien Bordelais capable de ce genre de prestation masterclass. On apprend également dans cet article que Nicolas Pallois a beaucoup payé de sa personne.

Perclus de crampes aux deux mollets

Proche de sortir après un coup d'Alex Sandro sur son genou en début de partie après l'ouverture du score de la Vieille dame, le « gendarme » nantais est finalement resté sur le pré jusqu'à la 80e minute, victime de crampes aux deux mollets. « Tel un gladiateur, il est alors sorti de l’arène la tête haute, le torse bombé, pendant que le public italien le huait. Finalement une marque respect pour celui qui avait des airs, jeudi soir, d’empereur de Turin », conclut le journaliste Pierre-Arnaud Bard.