FC Nantes – Nîmes (2-1) : Kolo Muani, Lafont... Les leçons de la courageuse victoire des Canaris

Du jeu avant la solidarité

Difficile de voir différence plus flagrante entre la première et la seconde période des Nantais. Entre les deux, l''expulsion de Louza a changé beaucoup de choses... En première période, les hommes de Christian Gourcuff ont montré une qualité de jeu pas vue depuis longtemps. Avec un très bon Imran Louza qui a pris le jeu en mains avant un tacle non maîtrisé au retour de la pause. Après cette expulsion, les Canaris ont été contraints de montrer d'autres valeurs : la solidarité pour conserver l'avantage d'autant plus après la deuxième expulsion de Fabio. Et le coach nantais se réjouira forcément d'avoir vu ses troupes tenir bon...

Kolo Muani, un pari gagnant

C'était une surprise sans en être une. Après la prestation fantomatique de Kalifa Coulibaly contre les Girondins il y a neuf jours, Christian Gourcuff a choisi de lancer dans le grand bain Randal Kolo-Muani au poste d'avant-centre. Un choix gagnant puisque le jeune buteur s'est montré à son avantage dans la première période où les Canaris ont pu développer leur jeu. Aussi juste par sa qualité technique que son sens de la profondeur, l'attaquant nantais a en prime obtenu le penalty du 2-0 transformé par Imran Louza. Même si la quête d'un buteur reste une priorité au FC Nantes, la future recrue connaît sans doute sa doublure.

Girotto ne connaît pas la pression

Après une saison remarquable dans un poste nouveau de défenseur central, Andrei Girotto a vu débarquer une vraie menace cet été en la personne de Jean-Charles Castelletto. Sauf que le Brésilien met déjà tout en œuvre pour surpasser cette nouvelle concurrence. En plus de son but inscrit d'une tête puissante sur corner, Girotto a montré de belles dispositions une bonne partie de la rencontre. Son entente avec Nicolas Pallois reste un vrai gage de solidité pour les Canaris.

Un Lafont des grands jours

Si le FC Nantes a réussi à obtenir trois points face à Nîmes, il le doit aussi en grande partie à la prestation aboutie d'Alban Lafont. Le gardien nantais s'est illustré avec notamment deux beaux exploits. Juste avant la pause avec une double parade devant Denkey puis Philippoteaux. Après l'heure de jeu ensuite avec un réflexe remarquable à bout portant sur une tentative de Ripart. Une certitude de plus pour Christian Gourcuff dans sa quête d'une colonne vertébrale fiable.