FC Nantes : Nîmes, la trêve, les ambitions...Pallois répond à tout

Un match nul (Bordeaux), une victoire (Nîmes)...puis la trêve internationale. Voici un court résumé du début de saison du FC Nantes qui, comme tous les clubs de Ligue 1, peaufine certains détails durant les matches de l'équipe de France. Nicolas Pallois, le capitaine des Canaris, revient pour le site officiel sur les séances quotidiennes concoctées par le staff de Christian Gourcuff.

"Cette trêve permet de travailler encore davantage les petits détails, tout en continuant à faire ce qu'on produit depuis quelques semaines. Il y a encore des automatismes à améliorer et on en profite pour les travailler. Tout le monde travaille bien et on prend vraiment du plaisir dans les séances. Il faut s'appuyer sur cette bonne dynamique pour être prêt à reprendre le chemin de la compétition dans un peu plus d'une semaine."

Prendre des points et commencer une série

Au programme de la reprise, pour Pallois et les siens, un déplacement à Monaco le week-end prochain. Puis de gros calibres dans les prochaines semaines. Inquiétant ? Non. "On sait qu'on s'apprête à jouer des bonnes équipes de notre championnat. Concernant le prochain rendez-vous à Monaco, on va aller là-bas pour prendre des points et commencer une série de victoires. C'est important d’enchaîner !"