FC Nantes : nouveau rebondissement dans l'affaire Sala !

On le savait, Cardiff ne lâchera rien dans l'affaire Sala. Le club gallois refuse de verser l'indemnité de transfert de l'attaquant argentin, décédé en janvier 2019 avant qu'il ait pu porter le maillot des Bluebirds. Le FC Nantes, qui a pourtant obtenu gain de cause auprès de l'UEFA et du tribunal arbitral du sport, attend toujours les 17 M€ conclus il y a quatre ans, peu avant que l'avion qui l'emmenait au Pays de Galles s'abîme dans la Manche. Un nouvel épisode de la bataille judiciaire s'ouvre ce jeudi.