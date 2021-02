FC Nantes : nouvelle action des ultras pour la réception du LOSC

Alors que le dernier week-end a été marqué par les manifestations des ultras de l'AS Saint-Etienne et de l'Olympique de Marseille dans les centres d'entraînement de leurs clubs respectifs, celui qui arrive devrait également être le théâtre de nouvelles actions de supporters. En effet, ceux du FC Nantes viennent de publier un communiqué pour annoncer leur volonté, en marge de la réception du leader lillois dimanche, de répéter les rassemblements des derniers matches à la Beaujoire.

Des rassemblements qui vont se reproduire

« Rendez-nous le FC Nantes !, peut-on lire en titre. A l’attention des membres de nos associations de supporters respectives et de l’ensemble des amoureux du FC Nantes. Les associations signataires du présent communiqué vous convient à un rassemblement dimanche 7 février 2021, de 15h à 16h30, à l’arrêt de tramway Beaujoire. Ce rassemblement sera pacifique et se tiendra dans le respect des règles sanitaires (masques, distanciation). Nous veillerons au respect de ces consignes. Nous invitons l’ensemble des supporters présents à profiter de ce rassemblement poru échanger sur la situation du FC Nantes et son avenir. Ce type de rassemblement sera renouvelé à l’avenir tant que nous le jugerons nécessaire. »

Les associations ayant signé le communiqué sont Activ Nantes Support, A la Nantaise, Brigade Loire, Esprit Canari, La Maison Jaune, les Rolling Stars et Naonediz Da Viken. "Tant que nous le jugerons nécessaire", entendez par là "jusqu'au départ de Waldemar Kita".