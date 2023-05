FC Nantes : nouvelle révélation choc sur le boycott de Mostafa Mohamed

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Pierre Aristouy pouvait-il cauchemarder première plus chaotique que ce Toulouse-Nantes ? Non seulement le coup d'envoi a été décalé d'une heure et demi en raison d'une alerte à la bombe mais son président délégué, Franck Kita, a failli en venir aux mains avec Mogi Bayat dans les couloirs du Stadium. Et cerise sur le gâteau empoisonné, Mostafa Mohamed a déclaré forfait pour cette partie car il refuse de porter un maillot dont le numéro est aux couleurs du mouvement LGBT, c'est-à-dire arc-en-ciel.