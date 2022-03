FC Nantes : nouvelles révélations dans la disparition d'Emiliano Sala

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Rien n'enlèvera la douleur. Et la perte du joueur, dans des conditions tragiques. Mais bien longtemps après le drame, et plus de cinq semaines d'audience, un jury du sud de l'Angleterre a conclu ce jour qu'Emiliano Sala, l'ancien attaquant du FC Nantes mort dans le crash de son avion début 2019, était probablement inconscient au moment du drame après avoir été intoxiqué au monoxyde de carbone.

Il a également été précisé que l'Argentin avait certes succombé à des blessures à la tête et à la poitrine, mais qu'il était probablement profondément inconscient après avoir été asphyxié par des niveaux toxiques de monoxyde de carbone provenant du système d'échappement défectueux de l'appareil.

Benjamin Danet

Rédacteur