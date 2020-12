FC Nantes : révélations explosives sur les ennuis fiscaux de Waldemar Kita

Période difficile pour Waldemar Kita. Le président du FC Nantes, qui doit déjà faire face à des résultats en berne (nouvelle défaite hier soir à Reims) et à la fronde des supporters, est également dans le viseur de la justice. Et ce pour "fraude fiscale aggravée". Ce matin, ce sont deux médias qui, de concert, donnent de plus amples informations au sujet de l'homme fort des Canaris.

Ainsi, et selon Mediapart, qui publie une enquête avec Mediacités, Waldemar Kita serait, et le conditionnel est de rigueur, accusé "d’avoir éludé 14,8 millions d’euros d’impôt sur la fortune grâce à une résidence fiscale en Belgique dont la justice estime qu’elle est fictive. Il a aussi touché 70 millions au Luxembourg depuis 2010. Le club nantais est par ailleurs visé par un contrôle fiscal."

Pour rappel, Kita a estimé le week-end dernier, dans un entretien à Presse-Océan, qu'il était prêt à partir du club. Encore faudrait-il qu'un riche investisseur lui rachète le FC Nantes.