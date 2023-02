FC Nantes : objectif 2028 pour le Collectif Nantais

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Drôle de coïncidence, qui donnera certainement envie à de nombreux supporters nantais d'y voir un lien... Hier soir, l'ancien bras droit de Waldemar Kita Gilles Favard a lâché un énigmatique « Une petite révolution au FC Nantes arrive... » sur Twitter. Et ce mardi matin, le Collectif Nantais a publié un communiqué pour faire un état des lieux sur son action, annonçant notamment qu'il allait repousser l'horizon de son action à 2028 !

Le CN assure avoir également recueilli 8 M€ de fonds auprès d'entreprises du territoire, d'ancien joueurs et d'un crowfunding ayant regroupé 1800 souscripteurs. Il est désormais lié à une banque d'affaires, qui va accompagner son développement. Enfin, la présidence va passer de Proginov, représenté par Philippe Plantive, à Marc Jegaden. Cette activité montre que près de deux ans après son lancement, le projet est toujours vivant, quand bien même Waldemar Kita ne compte absolument pas négocier avec lui. Enfin, c'est ce qu'il disait il y a peu car depuis la petite phrase de Favard, on n'est plus sûr de rien...