FC Nantes - OGC Nice (0-2) : la satisfaction et le chantier de Kombouaré après la défaite

La satisfaction : la première période séduisante

Porté par ces ailiers, Osman Bukari et Moses Simon, le FC Nantes, qui s'est montré séduisant dans le jeu, a dominé la première période de la rencontre, se procurant plusieurs occasions avec Osman Bukari (10e), Ludovic Blas (40e) et Randal Kolo Muani (45e).

Le chantier : l'inefficacité offensive

Mais comme lors des défaites face au Stade Rennais (1-0) et contre l’Olympique Lyonnais (1-0), le FC Nantes n’a pas trouvé le chemin des filets et a manqué d'efficacité devant le but. Une lacune que les Canaris devront améliorer s’ils ne veulent pas sombrer au classement. Et ce dès le déplacement à Angers, dimanche prochain (15h).

𝗙𝗶𝗻 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵.



Une bonne prestation qui ne se traduit pas au tableau d'affichage. Nantes s'incline face à l'@ogcnice.#fcnogcn — FC Nantes (@FCNantes) September 12, 2021