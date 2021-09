FC Nantes - OGC Nice (0-2) : un geste déplacé en direction des supporters des Canaris ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Antoine Kombouaré a toujours du mal à avaler la pilule. L’entraîneur du FC Nantes ne comprend en effet toujours pas comment les Canaris ont pu être battus par l’OGC Nice après avoir pourtant offert un visage séduisant et s’être procuré des occasions franches devant Walter Benitez.

Las, ce sont des Aiglons bien plus réalistes qui se sont imposés à la Beaujoire grâce à deux buts de Kasper Dolberg et Amine Gouiri (2-0). L’ancien attaquant de l’OL s’est joué de la défense nantaise après un relais astucieux avec Andy Delort.

Si ce but ne vaut rien à personne, la suite a été plus embarrassante puisque ce même Gouiri est allé le célébrer au nez et à la barbe de la tribune adverse dans un contexte délicat depuis les incidents entre l’OGCN et l’OM du 22 août.

« J’adore Gouiri mais venir chambrer La Tribune adverse 2 matchs après l’OM faut être un sacré débile », a soufflé Emmanuel Merceron sur Twitter. Même Dante s’excuse auprès du public. » Pour le bien de tout le monde, les supporters du FC Nantes se sont tenus à carreau.

J’adore Gouiri mais venir chambrer La Tribune adverse 2 matchs après l’OM faut être un sacré debile. #FCNOGCN — Emmanuel Merceron 🇫🇷🚴🏻‍♂️⚽️ (@ManuMerceron) September 12, 2021