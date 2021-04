FC Nantes - OGC Nice (1-2) : le coup de gueule de Pallois contre l'arbitrage

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Le FC Nantes a été battu ce dimanche sur sa pelouse contre l’OGC Nice (1-2), pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. Après le doublé de Kasper Dolberg (11e, 29e), Abdoulaye Touré avait réduit l’écart pour les Canaris en première période (29e) mais le score n’a ensuite pas bougé.

"L'arbitrage était vraiment abusé"

Les joueurs du FC Nantes Credit Photo - Icon Sport

Après la rencontre, le défenseur central nantais, Nicolas Pallois, a pesté contre l'arbitrage de Stéphanie Frappart. "C'est la merde, on est dans la merde... On n'arrive pas à marquer de buts ! Que voulez-vous que je vous dise, on prend des buts. On ne va pas parler de l'arbitrage mais c'était vraiment abusé. Après il n'y a pas que l'arbitrage mais c'est comme ça", a-t-il lâché au micro de Canal+.