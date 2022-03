FC Nantes - OGC Nice : des annonces fortes la semaine prochaine pour la finale

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Le FC Nantes contre l'OGC Nice, voilà l’affiche de la finale de cette Coupe de France 2022. Deux clubs qui réalisent une bonne saison et qui voient leurs efforts récompensés. Cependant, peu d’informations sur le match ont filtré notamment sur le prix des billets. Cela ne devrait en revanche plus tarder.

Ce mercredi, le club niçois a publié un communiqué et apporte des réponses aux interrogations des supporters : « Le club mesure et comprend ainsi parfaitement l’engouement, et le besoin de chaque supporter de s’organiser et prendre ses dispositions au plus tôt. Mais pour répondre aux très nombreuses interrogations qui demeurent (tarif, mode de déplacement, …), il faudra cependant encore attendre la semaine prochaine. Se tiendra en effet à la Fédération française de football une réunion d’organisation de la finale de la coupe de France, en présence des deux clubs. »

🏆 Communiqué sur la finale de la @coupedefrance (#OGCNFCN) du 7 mai prochain.https://t.co/87CTFoclqk — OGC Nice (@ogcnice) March 9, 2022