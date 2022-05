FC Nantes, OGC Nice : Kombouaré ne cache pas son émotion avant la finale

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Samedi ce sera le grand jour pour le FC Nantes et l'OGC Nice, qui s'affronteront en finale de Coupe de France, au Stade de France. Un rendez-vous qu'Antoine Kombouaré (58 ans) a évoqué ce lundi face aux médias. « Se retrouver avec mon club de cœur en finale… C’est quelque chose de très fort, en ce qui me concerne, a-t-il confié. Ça remue, ça donne beaucoup de responsabilités, d’envie. Je n’ai pas de meilleur moyen pour remercier ce club et les gens qui m’ont accueilli gamin ici, et qui m’ont permis de devenir ce que je suis aujourd’hui. J’y pense tous les jours ».

« Un moment exceptionnel »

Et à lui d'ajouter... « L’avoir gagnée avec le PSG, c’est fort, et en même temps normal. A Nantes, avec les difficultés monstrueuses qu’on a rencontrées la saison dernière, se retrouver aujourd’hui à faire une très bonne saison et être en finale, c’est complètement différent. C’est un moment exceptionnel. »

