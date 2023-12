FC Nantes - OGC Nice : Riolo et Ménès dressent un constat accablant après la mort du supporter nantais

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Samedi soir, en marge de la rencontre entre le FC Nantes et l’OGC Nice (1-0), un supporter du FC Nantes de 31 ans, membre de la Brigade Loire depuis plusieurs années, a été poignardé à mort, dans le dos, par un chauffeur de VTC et il est décédé une heure et demi après les faits.

"Il faut arrêter les déplacements de supporters"

Un drame qui fait penser à Daniel Riolo que les instances devraient opter pour une décision radicale... "Il faut arrêter les déplacements de supporters, on est incapable de gérer ça en France", estime-t-il. Une version corroborée par Pierre Ménès dans sa dernière vidéo "Face à Pierrot" sur YouTube.

"On n’a pas encore les résultats de l’enquête et on ne sait pas s’il y a eu une provocation de certains supporters de la Brigade Loire contre des supporters de Nice qui n’avaient pas le droit d’être là où ils étaient. En tout cas, il est évident que si ce drame est la résultante d’un problème entre supporters, il faut arrêter pendant des mois les déplacements des supporters. Évidemment, on va encore qu’on sanctionne une majorité pour une minorité mais la minorité, elle fait des morts. Au Parc, il y a eu le plan Leproux car un supporter a été assassiné. A un moment, il faut savoir dire stop. En ce moment, la France est en alerte attentats et la police a autre chose à foutre que d’empêcher des abrutis de se mettre sur la gueule pour un match de foot…"

Cela tombe bien car c'est aussi l'avis de Vincent Labrune, le boss de la LFP l'ayant exprimé sur RMC Sport : "Le meilleur moyen de rétablir la situation à court terme dans notre sport est d'interdire les déplacements de supporters qui sont directement à l'origine de la majorité des troubles à l'ordre public et maintenant des drames que nous rencontrons".

🎙️ @DanielRiolo : "Il faut arrêter les déplacements de supporters, on est incapable de gérer ça en France (...) On a un mort sur les bras ce soir."



Un supporter du FC Nantes a été tué samedi soir en marge du match Nantes-Nice. pic.twitter.com/tKXf0PBrrg — After Foot RMC (@AfterRMC) December 3, 2023

Face à Pierrot (2/4) : "Cette fois, il faut dire stop et arrêter les déplacements de supporters"



Ma relation avec Bolloré, mes envies de coach, la VAR, Gourvennec à Nantes, le PSG en Europa League, Tony Yoka, Arthur Fils et la mort du supporter nantais.https://t.co/lfaoocZUcR — Pierre Ménès (@PierreMenes) December 4, 2023

Podcast Men's Up Life