FC Nantes - OGC Nice : le supporter de la Brigade Loire poignardé est décédé, enquête en cours

La rencontre entre le FC Nantes et l’OGC Nice (1-0) a viré au drame hier. Selon L’Équipe, le procureur de la République de Nantes a confirmé un peu plus d'une heure et demie après la fin du match le décès d'un supporter nantais de 31 ans. Cet ultra, membre depuis plusieurs années de la Brigade Loire a été poignardé avant le match, vraisemblablement par un chauffeur de VTC qui transportait des supporters des Aiglons.

« Peu avant 20 heures, plusieurs véhicules VTC transportant des supporters niçois ont été pris à partie par des supporters du FC Nantes alors qu'ils circulaient avenue de la gare de Saint Joseph, afin de se rendre au stade de la Beaujoire, explique un communiqué. Au cours de ces événements, dans des circonstances qui restent à déterminer, un homme âgé de 31 ans, supporter du FC Nantes, s'est effondré. »

Poignardé dans le dos ?

Alors que le procureur, en confirmant « une blessure dans le dos, pouvant correspondre à une arme blanche », précise que l'homme est « décédé sur place » après un massage cardiaque, d'autres sources proches du supporter indiquaient dans la soirée que celui avait été transféré au CHU vers 21h30.

Selon Ouest France, l'auteur des faits avait d'abord pris la fuite avant de se rendre au commissariat en fin de soirée. La direction territoriale de la police judiciaire et la Sûreté départementale de la DDSP de la Loire-Atlantique ont été saisies de l'enquête ouverte par le parquet de Nantes pour homicide volontaire. Des auditions de témoins ont été passées cette nuit.

