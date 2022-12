FC Nantes, OGC Nice : les deux clubs partagent un triste point commun au Mondial

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

S'il reste encore 34 joueurs de Ligue 1 à la Coupe du Monde et que des clubs comme le PSG (10 représentants en 8e de finale sur 11) ou l'AS Monaco (6/6) sont encore très représentés, cinq des 19 clubs de l'élite qui étaient présents au début de la compétition n'y sont plus.

C'est notamment le cas de deux clubs « européens » : le FC Nantes et l'OGC Nice. En effet, malgré la victoire du Cameroun sur le Brésil (1-0), les Canaris ont perdu leur seul représentant Jean-Charles Castelletto. De son côté, Nice avait deux joueurs - Kasper Schmeichel (Danemark) et Aaron Ramsey (Pays-de-Galles) – mais aucun des deux n'a franchi les poules.

L'ESTAC (le canadien Ugbo et l'équatorien Porozo), le FC Lorient (le tunisien Talbi) et l'AJ Auxerre (le ghanéen Mensah) ont aussi perdu tous leurs représentants et regarderont la suite de la compétition avec plus de distance également.

Du côté de Nantes, on peut néanmoins se targuer d'avoir vu son seul représentant marquer un but dans la compétition. Ce qui n'est pas le cas des Niçois, des Troyens, du Lorientais ou encore de l'Auxerrois...