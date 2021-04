FC Nantes - OL (1-2) : les Tops et les Flops des Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : la rétrospective de l'année 2020 des Canaris

Les Tops

Nicolas Pallois Credit Photo - Icon Sport

Nicolas Pallois

Après une tête de Randal Kolo Muani repoussé par Anthony Lopes, le défenseur central nantais était placé au bon endroit pour pousser du droit le ballon au fond des filets et ainsi réduire l’écart pour les Canaris (61e). En plus de son but, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux a été solide en défense, surtout en deuxième période.

Imran Louza

Très actif dans le jeu nantais et toujours précis dans ses passes, le milieu de terrain de 21 ans a fait parler ses qualités techniques, nous offrant notamment une magnifique roulette pour éliminer Maxence Caqueret (76e).

Les Flops

Alban Lafont Credit Photo - Icon Sport

Alban Lafont

Coupable d’une sortie hasardeuse dans les pieds de Memphis Depay, le gardien du FCN a offert un pénalty à l’attaquant néerlandais qui s’est fait justice lui-même (37e) avant de se louper complètement sur une sortie aérienne (71e). Mauvais également dans le jeu au pied, Lafont ne s’est pas montré rassurant avec sa défense.

Fabio

Titulaire sur le couloir droit de la défense nantaise, le Brésilien a été battu dans la plupart des duels qu’il a eu à disputer et a perdu un trop gros nombre de ballons (19). Remplacé par Sébastien Corchia (80e).