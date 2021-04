FC Nantes, OL : Antoine Kombouaré calme le grand rêve du tandem Labrune - Aulas

Zapping But! Football Club FC Nantes : le debrief du mercato des Canaris

Alors que la LFP planche pour une diminution à 18 du nombre de clubs en Ligue 1 et que Jean-Michel Aulas (OL) espère même aller plus loin avec un championnat à 16 équipes, toutes les voix ne vont pas dans le même sens au niveau des acteurs du championnat français.

« La L1 à 18 ? Je suis contre »

Présent en conférence de presse ce vendredi à deux jours du match décisif face à Brest, Antoine Kombouaré s'est élevé contre cette réforme qui pourrait être adoptée dès le mois de juin prochain en prévision d'une réécriture de la carte de Ligue 1 à l'horizon 2021.

« Je suis contre. Le football, c'est pour tout le monde. C'est un avis personnel. Si on pouvait mettre 22 équipes, que tout le monde se partage le gâteau et puisse jouer en Ligue 1... Je pense à tout le monde. Je n'oublie pas d'où je viens. C'est ma façon de penser. Si demain, on met une Ligue 1 à 18 clubs, ce sera sans doute bien pour tout le monde mais moi je suis contre », a lâché le Kanak, qui a souvent vécu des courses au maintien compliquées avec Valenciennes, Lens, Guingamp, Dijon, Toulouse et maintenant Nantes.