FC Nantes, OL, équipe de France : Deschamps pourrait rappeler l'un de ses chouchous pour la Coupe du monde

Ces derniers jours, L'Equipe a consacré un long article aux pépins physiques à répétition de Paul Pogba et Ngolo Kanté, tellement importants pour la bonne marche de l'équipe de France. Le quotidien sportif se projette vers la Coupe du monde au Qatar à l'automne et fait le tour des possibilités s'offrant à Didier Deschamps pour pallier les éventuels forfaits des milieux de la Juventus et de Chelsea. Elles mènent notamment à Lyon et Nantes, où évoluent deux chouchous du sélectionneur...

"Reste le cas Corentin Tolisso, que Deschamps tient en haute estime, comme Moussa Sissoko d'ailleurs (33 ans, 71 sélections). A 28 ans, et du haut de ses 28 sélections, le champion du monde fait figure de recours mais ses problèmes physiques récurrents l'ont longtemps empêché de s'installer durablement chez les Bleus, même s'il était du dernier Euro. D'ailleurs, l'ancien joueur du Bayern se remet actuellement doucement d'une blessure au mollet qui a gâché son grand retour avec l'OL. Pour lui aussi, le Qatar est encore loin."