FC Nantes, OL : Kolo Muani et Guimaraes, plus grands provocateurs de L1 ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Guimarães et Kolo Muani plus grands provocateurs de pénaltys en Ligue 1. L’attaquant nantais a déjà poussé à la faute les défenses de Ligue 1 à 4 reprises cette saison, soit deux unités de plus que le milieu de terrain de l’OL (2 pénaltys provoqués) qui comptabilise le deuxième meilleur résultat. Précieux.

Seul Randal Kolo Muani (4) a obtenu plus de penalties que Bruno Guimarães (2) en 2021 en @Ligue1UberEats. @PSSportsFR #OLRCL — Stats Foot (@Statsdufoot) October 30, 2021