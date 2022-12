FC Nantes, OL : Laurent Blanc entraîneur des Canaris, le prédécesseur de Kita rétablit la vérité !

Président du FC Nantes entre 2005 et 2007 avant l'arrivée de Waldemar Kita et lorsque le groupe Dassault dirigeait le club, Rudi Roussillon a ouvert la boîte à souvenirs à l'occasion d'un entretien à Ouest-France. L'occasion pour lui de revenir sur une info qui avait fait la Une de L'Equipe à l'époque : le fait que Laurent Blanc aurait pu débuter sa carrière d'entraîneur chez les Canaris, quelles années avant qu'il ne se lance finalement à Bordeaux.

Au sujet du « Président », aujourd'hui sur le banc de l'OL, Rudi Roussillon a dévoilé toutes les coulisses de la rumeur... Mettant en avant le rôle obscur d'un journaliste emblématique et patron du Variétés Club de France.

« Celui qui m’a parlé de Laurent Blanc, c’est Jacques Vendroux (journaliste), vingt minutes au téléphone, un samedi, en me disant, vous ne seriez pas intéressé par Laurent Blanc, il faudrait Laurent Blanc… Et pendant vingt minutes, je lui ai répété que c’était gentil d’avoir pensé à me téléphoner, de me signaler la disponibilité et toutes les qualités de Laurent Blanc, mais que je n’étais pas intéressé. Et le lendemain, à la une de L’Equipe, Laurent Blanc intéresse le FC Nantes. J’avais trouvé cela original comme procédé. Je n’en ai parlé ni avec Laurent Blanc que je n’avais jamais eu au téléphone, ni avec Vendroux que je n’ai pas rappelé après ».