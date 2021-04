FC Nantes : OL, maintien, groupe au complet... Kombouaré a remis le mode guerrier

Zapping But! Football Club FC Nantes : nos voeux pour les Canaris en 2021

Le point santé

« Il y a eu des petits bobos pendant la semaine aux entraînements mais personne n'est à l'infirmerie. Tout le monde est sur le pont, c'est une bonne nouvelle...Il faudra être costaud mentalement, bien défendre, mais il y aura des possibilités pour nous ».

La réception de l'OL

« Lyon est archi-favori, il joue le titre. Il faut s'apprêter à souffrir, à être costaud mentalement mais il y aura des possibilités de prendre à revers cette équipe à condition de bien défendre (…) Nous avons l'ambition de remporter les trois points face à l'OL, nous avons gagné face à Paris donc nous savons que c'est possible ».

Sur les ratés du derby

« On a corrigé les choses qui n'ont pas été bien faites contre Rennes et surtout on a remis les têtes à l'endroit, ce qui est important ».

Sur l'état d'esprit des joueurs

« Mon métier est de rassurer les joueurs, de leur parler au quotidien. S'ils ont la pression, c'est qu'ils sont concernés. Je préfère ça plutôt qu'ils rient au quotidien ce qui aurait voulu dire qu'ils s'en foutent. Je ne doute pas de mon équipe. Tous les jours, les joueurs travaillent aux entraînements et ne lâchent rien. J'ai confiance en eux ».

Sur la course au maintien

« Le match contre Lyon est important. Au delà du résultat, c'est la manière dont on va se comporter. Les cinq autres matchs seront contre des équipes de notre championnat. On peut les gagner mais il faudra se donner les moyens (...) on a beau affronter des équipes de notre championnat, ce n'est pas pour autant que ça nous donne plus confiance. On a juste moins d'excuses. On doit être au dessus et rivaliser face à ces équipes là ».

