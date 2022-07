FC Nantes, OL, Stade Rennais : Kita dépasse Aulas et se rapproche de la famille Pinault

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Comme chaque année, le magazine Challenges établit son classement des 500 plus grosses fortunes de France. En 2022, grâce à la vente d'une partie de sa société pharmaceutique Vivacy (dont il garde encore 56% des parts), Waldemar Kita a fait une étonnante perçée dans le classement.

En effet, l'homme d'affaires franco-polonais se retrouve directement à la 148e place avec une fortune personnelle désormais estimée à 800 M€. Un chiffre qui le place en deuxième place des présidents de Ligue 1 derrière l'intouchable François Pinault (7e fortune de France avec 30,9 milliards d'euros).

Waldemar Kita surclasse désormais Jean-Michel Aulas (OL) et sa fortune de 400 M€... Et Loïc Féry (FC Lorient), désormais 442e fortune de France (260 M€) grâce à son fonds Chenavari et les intérêts de la société Sorare dans laquelle il a été l'un des premiers à investir.