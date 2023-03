Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Touché le 11 janvier dernier face à l'OL (0-0), Quentin Merlin (20 ans) pourrait bel et bien revenir pour la demi-finale de Coupe de France opposant le FC Nantes à Lyon à la Beaujoire. C'est en tout cas ce qui se murmure en coulisses alors que le latéral gauche des Canaris vient tout juste de reprendre la course ces dernières heures.

Selon le responsable du service des Sports de Ouest-France Jean-Marcel Boudard, la saison de Quentin Merlin, opéré des adducteurs et initialement annoncé absent entre deux mois et deux mois et demi, est loin d'être finie.

Quentin Merlin a repris la course, objectif l'OL ?

« Entre la reprise de l'entraînement collectif, ses sensations, etc. Il y a encore beaucoup d'inconnus mais il peut postuler pour une finale de Coupe de France (le 29 avril) », a-t-il glissé. D'ici là, ce sera une course contre-la-montre afin de le retaper pour la réception de l'OL.

En attendant le retour de Quentin Merlin, c'est Jaouen Hadjam, arrivé l'été dernier en provenance du Paris FC, qui assure l'intérim à gauche. Jusqu'à présent, il s'en est plutôt bien sorti même s'il a connu une rencontre très compliquée contre le PSG de Mbappé samedi dernier...