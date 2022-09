FC Nantes - Olympiakos : Guessand raconte son but de la victoire

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

D'un coup de casque, Evann Guessand a offert la victoire dans le temps additionnel au FC Nantes face à l'Olympiakos (2-1), lors du premier match de poules de la Ligue Europa. En zone-mixte, l'attaquant des Canaris, prêté cette saison par l'OGC Nice, a raconté son but.

"Il y a eu tellement de bruit quand je marque"

"Je commence à connaître Ludovic Blas. Je sais qu’il va rentrer sur son pied gauche et centrer. Je me tiens prêt pour couper le ballon. Ce n’est pourtant pas mon point fort la tête, mais ça m’a réussi. J’étais déçu qu’on me refuse un but quelques minutes avant. On a vraiment réussi notre retour sur la scène européenne. Il y a eu tellement de bruit quand je marque. Le stade était en folie tout le match de toute façon. Cela fait partie des plus grandes émotions de ma carrière. On est une équipe qui joue avec ses tripes. Le public a été notre deuxième homme. Il nous a poussés jusqu’au bout. Merci à lui."

Fabien Chorlet

Rédacteur