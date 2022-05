FC Nantes, OM : Cyprien lâche une balle perdue sur Payet

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Avant la finale de Coupe de France entre le FC Nantes et l’OGC Nice, le milieu de terrain des Canaris, Wylan Cyprien, a accordé une interview à son club. Interrogé sur cette finale et la possibilité d’ajouter une ligne à son palmarès, il a lâché une balle perdue sur Dimitri Payet, rappelant que le milieu offensif de l’OM n’a encore jamais remporté de trophée dans sa carrière.

"Très peu ont cette possibilité de remporter quelque chose"

"On sait très bien que sur tous les joueurs qui ont la chance d’évoluer en Ligue 1, très peu ont cette possibilité de remporter quelque chose alors qu’ils sont pour certains, incroyables, comme Dimitri Payet par exemple. L’équipe est maître de son destin aujourd’hui et on a tous conscience de ça aujourd’hui. C’est la chance d’une vie."

🗣💬 "𝗗𝗼𝗻𝗻𝗲𝗿 𝘀𝗮 𝘃𝗶𝗲 𝘀𝘂𝗿 𝗰𝗲 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 𝗰𝗹𝗲́"@WylanCyprien, ancien niçois, est concentré sur ce RDV et compte bien tout donner pour permettre aux Jaunes et Verts de remporter ce titre 👇 — FC Nantes (@FCNantes) May 3, 2022

Pour résumer Avant la finale de Coupe de France face à l’OGC Nice, le milieu de terrain du FC Nantes, Wylan Cyprien, a rappelé à Dimitri Payet qu’il n’avait encore jamais remporté de trophée dans sa carrière.

Fabien Chorlet

Rédacteur