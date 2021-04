FC Nantes, OM : Domenech se paye Longoria

Zapping But! Football Club FC Nantes : les joueurs en fin de contrat en 2021

Dans un entretien accordé au média espagnol El Pais, le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, n'a pas manqué de critiquer le système du football français. "En France, il n'y a pas de modèle de jeu français. On y forme des joueurs très individualistes, non pas dans une idée de jeu concrète, dans cette recherche d'identité. (…) Objectivement, si on analyse le football mondial, c'est l'un des pays qui exportent le moins d'entraîneurs. Ils ne proposent pas d'idées collectives."

Domenech n'a pas apprécié la sortie de Longoria

Pablo Longoria Credit Photo - Icon Sport

Raymond Domenech, président de l'Union nationale des entraîneurs et cadres techniques du football français (UNECATEF), a tenu à répondre aux propos du président de l'OM. "Non M. Longoria, l'entraîneur français n'est pas sans "concept concret". Vous venez de reprendre le flambeau de la critique envers les entraîneurs français chère à tous nos détracteurs. Nous savons tous que ce n'est pas la compétition qui dirige vos choix, mais le réseau", a lâché l'ancien entraîneur du FC Nantes dans une tribune publiée sur le site News Tank Football.



