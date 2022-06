FC Nantes, OM : Moses Simon affiche son équipe de cœur au grand jour

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Le mercato du FC Nantes tarde à commencer. Comme dans bon nombre de clubs en France, la Maison Jaune attendait déjà d’être fixé sur son sort par la DNCG pour se placer sur des premières pistes mais c’est au rayon des départs que le marché pourrait s’animer.

Moses Simon fait partie des joueurs les plus régulièrement cités pour quitter les Canaris, au même titre que ses petits camarades Alban Lafont et Ludovic Blas. Pour l’heure, on sait seulement que plusieurs clubs de Premier League le suivent de près.

En Ligue 1, l’OM serait également sur les rangs pour la saison prochaine. De son côté, Simon a la tête aux vacances. Après avoir fait une dernière pige cette saison avec sa sélection, le joueur de 26 ans s’est ainsi envolé vers d’autres cieux en compagnie de sa petite famille. La mention « Squad » avec un cœur, a-t-il écrit sur Twitter.

