FC Nantes - OM : Pallois a plombé les Canaris, Kombouaré est agacé

Battu par l'OM (0-1) à la Beaujoire, Antoine Kombouaré n'a pas voulu trop accabler ses joueurs au FC Nantes. « Le sentiment, c'est d'abord la déception parce qu'on perd. On avait travaillé pour ramener un résultat positif. Je suis surtout déçu de notre entame de match (…) Le but, c'est le premier tournant, le deuxième c'est l'expulsion de Nicolas Pallois. Après, ça devient compliqué. Par contre, j'ai tenu à féliciter mes joueurs parce que j'ai beaucoup aimé leur deuxième période. On a montré du caractère, du courage et aussi de la qualité. On fait une meilleure période à dix qu'à onze », a notamment analysé le Kanak.

« Fabio puis Pallois ? Ça m'embête »

Même s'il n'a pas voulu trop s'attarder dessus, Kombouaré semblait en vouloir un peu à Nicolas Pallois, incapable de garder ses nerfs après deux fautes sur Amine Harit : « L’expulsion, c’est pour contestation. Il y avait déjà eu Fabio expulsé à Lille. Ce sont deux joueurs d’expérience, ça m’embête. C’est la deuxième fois consécutivement qu’on finit à 10. Le prochain match, il faut finir à 11 et ramener une victoire. Ce sera doublement important ».

Prochaine sortie des Canaris : dimanche face au FC Lorient au Moustoir. Un match que le coach nantais n'entend pas pas rater : « Si on avait gagné ce soir, ça aurait été bien, mais le plus important c’est de gagner contre nos adversaires directs. Sur ce qu’on a montré en deuxième mi-temps, il faudra le refaire à Lorient, avec l’efficacité en plus».

