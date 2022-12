FC Nantes : on sait si Pogba sera de retour face aux Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Contraint de déclarer pour la Coupe du monde 2022 en raison d'une blessure au ménisque externe du genou droit, Paul Pogba devrait bientôt reprendre l'entraînement avec la Juventus Turin.

Pogba de retour à l'entraînement avant la fin de l'année !

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, le tableau de marche établi par la Vieille Dame et le milieu de terrain français mènerait à un retour à 100% au 16 février prochain et le 16e de finale aller de la Ligue Europa face au FC Nantes. Avant cela, l'ancien joueur de Manchester United devrait reprendre progressivement avec le groupe turinois avant la fin de l'année et goûter probablement au banc lors du choc contre Naples, le 13 janvier prochain. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour Antoine Kombouaré et les Canaris...

L’agenda di Pogba: 5 tappe per riprendersi la #Juve https://t.co/dOlUGjjACu — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) December 25, 2022

