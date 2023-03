FC Nantes : Pallois a atteint un cap symbolique face à l'OL

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Nicolas Pallois a certainement quitté le Groupama Stadium avec des sentiments mitigés, vendredi soir. Car si son équipe a décroché un bon nul (1-1) face à l'OL, elle n'a plus gagné depuis cinq matches et voit la zone rouge se rapprocher. En outre, c'est lui qui était au marquage d'Alexandre Lacazette lorsque le Gone a égalisé en plein cœur de la première période.

Mais le défenseur central de 35 ans avait pourtant des raisons d'être fier après son match à Lyon : il a atteint la barre des 400 parties chez les professionnels ! Formé à Caen, Pallois s'est révélé à Quevilly, où Valenciennes est allé le chercher en 2010, alors qu'il allait sur ses 23 ans. L'aventure chez les pros a démarré par 13 matches dans le Nord, 23 à Laval où il a été prêté en 2011-12, 80 à Niort entre 2012 et 2014, 101 à Bordeaux jusqu'en 2017 et 183 avec Nantes depuis six ans. Sous contrat jusqu'en 2024 avec les Canaris, Pallois peut envisager d'atteindre la barre des 450 matches pros !