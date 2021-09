FC Nantes : Pallois reçoit une convocation des plus insolites

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Alors que le FC Nantes connaît un début de saison compliqué, lui qui reste sur deux défaites contre Rennes et Lyon (0-1) à chaque fois, Nicolas Pallois pourrait connaître une grande bouffée d'oxygène dans un mois, au moment de la prochaine trêve internationale. Il a en effet été invité à disputer un match entre… chauves et chevelus ! Non, ce n'est pas une blague !

Le samedi 9 octobre à La Rabatelière, en Vendée, le club local, le FC Chavagnes la Rabatelière organise un match "communautaire" des plus déroutants. Et il a bien l'intention de voir Nicolas Pallois y participer puisqu'il a posté un message sur Twitter en ce sens : "FC Nantes, libére-nous Nicolas Pallois, il ne peut en aucun cas manquer cet événement !". Espérons que la situation des Canaris se sera améliorée d'ici là et que l'ancien Bordelais pourra effectivement se rendre à cette sympathique manifestation.