FC Nantes : Pallois s'oppose clairement à Gourcuff sur la tactique à adopter

Il paraît que Nicolas Pallois n'a pas du tout apprécié les remontrances de Christian Gourcuff à la mi-temps du match à Marseille (1-3) samedi dernier. Au vu de ce que le défenseur central a déclaré hier en conférence de presse, on veut bien le croire ! En effet, l'ancien Bordelais a insisté sur le fait qu'il fallait davantage penser à bien défendre qu'à jouer au football, ce qui est pourtant la base de la philosophie de son entraîneur…

"Pour moi, le foot, c'est d'abord de défendre"

"On doit faire plus. On joue plus au ballon aussi et on est moins à la tâche défensivement et on prend plus d'occasions contre nous. On est portés plus vers l'avant mais on n'est pas plus décisifs dans la surface adverse. Ça se passe au milieu du terrain et on prend des vagues."

" Pourtant, on court... Pour moi, le foot, c'est d'abord de défendre et après, on attaque si on peut. On veut peut-être trop bien jouer. Il faut avant tout défendre et après attaquer pour gagner les matches. On est jugés sur les victoires, les points. On va tout faire pour les prendre sur les prochains matches. Aujourd'hui, on n'est pas bons. On n'avance pas. Je ne suis pas inquiet, mais il faut se mettre dans la tête que ça peut aller vite. Là, on a la possibilité jusqu'à Noël de prendre des points pour se positionner en milieu de tableau et bien attaquer l'année prochaine. Mais il faut penser à ces cinq matches et prendre le maximum de points. Ça fait quatre ans que je suis là. Et depuis quatre ans, il y a 6 mois bien et 6 mois catastrophiques. Là, j'espère que c'était les 6 mois catastrophiques et qu'on va repartir sur quelque chose de bien. Si on peut gratter un mois et demi avant, ce serait bien ! Il faut prendre des points et avancer au classement."