FC Nantes : Pedro Chirivella a été impressionné par deux équipes de Ligue 1... et ce n'est pas le PSG !

Après une demi-saison en Ligue 1, Pedro Chirivella a donné son avis sur le niveau global de la Ligue 1. Dans AS, l'Espagnol a estimé que le championnat de France reste un niveau très élevé notamment sur le plan physique : "Dans presque toutes les équipes, il y a des joueurs qui font la différence techniquement, mais toutes les équipes sont constituées d'un bloc physique compact. Dans presque toutes les équipes, il y a des joueurs très différents, mais l'atout principal est le physique."

Relancé sur le sujet, l'ex-élément de Liverpool a concédé que le LOSC et l'OL sont les équipes qui lui ont fait la plus grande impression : "Les meilleurs adversaires que j'ai affrontés ? Je pense Lille et Lyon. Lille a un 4-4-2 très compact. Ils ont des milieux de terrain tranchants. Ils jouent toujours vers l'avant. Ensuite, ils ont deux extrémités de fixation et deux très bons buteurs. Lyon a un milieu de terrain de très haut niveau avec Aouar, Thiago Mendes, Paquetá et même Guimaraes. C'est un milieu de terrain spectaculaire et en attaque, ils font la différence. Je pense qu'ils peuvent battre le PSG en Ligue 1." Le pari est lancé.