FC Nantes : Pedro Chirivella affiche une qualité unique en Ligue 1

Auteur d'une saison brillante avec le FC Nantes, Pedro Chirivella fait partie des éléments que la direction des Canaris souhaite prolonger et pour qui les discussions ont été amorcées. Il faut dire que l'ancien joueur de Liverpool se distingue par une capacité athlétique unique en Ligue 1 si l'on se réfère aux chiffres de la LFP.

Beaucoup de course et une régularité qui force le respect

En effet, l'Espagnol est à la fois dans le Top 5 des joueurs ayant parcouru la plus grande distance sur les 29 premières journées de Ligue 1 - 4e avec 312 kms parcourus, seulement devancé par Akim Zedadka (Clermont, 323 kms), Benjamin Bourigeaud (Rennes, 322 kms) et Seko Fofana (Lens, 318 kms) – mais également dans le Top 5 de la distance moyenne parcourue par match – 2e ex-aequo avec 11,6 kms seulement dévancé par Johan Gastien (Clermont, 12 kms/match).Et quand on voit la lucidité et le flegme de Pedro Chirivella pour ressortir proprement les ballons, on ne peut qu'être admiratif d'un tel bilan.

Reste à savoir si le FC Nantes sera en mesure de conserver son joueur plus longtemps, Pedro Chirivella ayant fait part de sa volonté, en privé, de revenir en Liga par la grande porte...

Pour résumer Les hommes peuvent mentir, pas les chiffres. Pedro Chirivella (FC Nantes) en est la meilleure preuve. L'Espagnol passé par Liverpool peut se prévaloir d'une activité débordante et unique dans toute la Ligue 1 cette saison.

Alexandre Corboz

Rédacteur