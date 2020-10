FC Nantes : peu convaincant avec Kita, Gourcuff serait de plus en plus isolé au FCN

Christian Gourcuff reste droit dans ses bottes malgré le début de saison poussif du FC Nantes. « Quand on fait ce métier-là, il faut être prêt à tout, et quand on a un peu d’expérience comme moi encore plus, a répondu l’entraîneur des Canaris à la question de la menace qui pèse sur lui en cas de nouveau revers à Nice. Ma préoccupation, c’est l’équipe, qu’on arrive à franchir un cap dans le jeu. Je suis plus inquiet de la tempête (Alex) qui nous attend ce week-end. »

Depuis la gestion assez étonnante du conflit avec la formation par ses dirigeants, il y a un mois, L’Équipe assure pourtant que l’isolement de Gourcuff s’est encore accentué. Ycompris au sein du groupe pro. « Il a forcément remarqué les petits manquements de certains joueurs à la discipline collective, et il sait ce que ces petites entorses aux règles de vie signifient », glisse le quotidien sportif dans son édition du jour.

Gourcuff n'a pas rassuré Kita à la Jonelière

Par ailleurs, on apprend que Waldemar Kita est venu aux nouvelles cette semaine à Nantes. « Et ce que le président a entendu lors de leur tête-à-tête ne l’aurait guère plus convaincu que ce qu’il voit chaque semaine sur le terrain », précisent nos confrères.