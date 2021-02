FC Nantes : Pierre Ménès a identifié le prochain danger pour Kombouaré

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Le FC Nantes engrange. Depuis l’arrivée d’Antoine Kombouaré sur le banc de touche le mois en remplacement de Raymond Domenech, les Canaris ont pris quatre points en deux matches. Samedi, ils ont tenu en échec l’OM à la Beaujoire et devront confirmer leur embellie dimanche prochain dans un match de la peur à Nîmes lors de la 27e journée de Ligue 1 (15h).

Déjà, le vestiaire du FC Nantes est déjà tourné vers ce rendez-vous qui pourrait être décisif en vue de l’opération maintien. « On y jouera une grande part de notre championnat là-bas », résume Imran Louza dans les colonnes de 20 Minutes.

« Ripart est le symbole absolu de cette équipe »

Le NO va mieux depuis la nomination de Pascal Plancque au poste d’entraîneur principal. Hier, les Girondins de Bordeaux de Jean-Louis Gasset ont fait les frais de ce début de résurrection. Pierre Ménès en a profité pour identifier le principal danger pour les Canaris aux Costières. « Face à des Gardois qui ont joué le mors entre les dents, la différence était flagrante et s’est matérialisée par deux buts des Crocos, le premier par le Norvégien Meling et le second par Ripart, qui est le symbole absolu de cette équipe », a-t-il glissé sur son blog.