FC Nantes : Pierre Ménès a un favori pour le maintien entre Lorient, Nîmes et les Canaris

Hier soir dans son Pierrot Face Cam, Pierre Ménès a donné son pronostic pour le maintien en L1. Et entre le FC Nantes, Lorient et Nîmes, le consultant de Canal Plus donne un léger avantage aux Merlus.

« Nantes a pris 5 points en 3 matches depuis que Kombouaré est là, a-t-il glissé. C'est plutôt correct mais le problème, c'est que Lorient et Nîmes en ont pris plus. Ça va se jouer jusqu'au bout, peut-être à la dernière journée. L'effectif de Lorient me paraît meilleur. Je vois les Merlus s'en sortir mais rien n'est moins sûr. »