FC Nantes : Pierre Ménès a vu du positif à Lorient après l’OM

Le FC Nantes est reparti de l’avant hier en ramenant une précieuse victoire de Lorient au Moustoir (1-0). Pourtant, la partie ne fut pas facile pour des Canaris qui ont le plus souvent manqué de solutions.

« Il ne faut pas oublier que l’on enchaine notre troisième match et on a joué pendant plus d’une heure contre Marseille, à 10. Il y avait énormément de fatigue, a reconnu Antoine Kombouaré. J’ai parlé avec les garçons, que ce soit Ludo, Randal, même Simon, ce sont souvent les mêmes qui jouent. Quentin a aussi perdu pas mal de ballons alors que c’est un joueur qui a une très bonne qualité technique. »

Au-delà de l’aspect purement physique ou technique, l’opération mathématique est réelle pour le FC Nantes, qui peut de nouveau regarder vers le haut avant de recevoir le RC Lens vendredi en ouverture de la 18e journée de Ligue 1 (21h). « Lorient a subi sa sixième défaite consécutive contre Nantes. Pourtant, les Merlus ont plutôt dominé la rencontre mais ils sont totalement incapables de marquer un but, ce que Cyprien a réussi à faire pour les Canaris, qui retrouvent un peu le sourire après leur défaite face à l’OM mercredi », a sobrement analysé Pierre Ménès sur son blog.

"Nice cale encore, Lyon n'y arrive pas"



Rennes atomise Sainté et provoque la mise à pied de Puel, Nice se casse encore les dents à domicile, Monaco se rassure et Lyon bute sur Bordeaux. Mon analyse de ce dimanche de Ligue 1 est à lire ici.https://t.co/oipOvt5K1m — Pierre Ménès (@PierreMenes) December 5, 2021