FC Nantes : Pierre Ménès dédouane Domenech pour mieux tacler les maillons faibles des Canaris

Le FC Nantes reste sur 12 matches sans victoire en L1 et selon Pierre Ménès, ce n'est ni la faute de Christian Gourcuff ni celle de Raymond Domenech. « L'équipe était très mauvaise avec Gourcuff. Elle l'est toujours avec Domenech, a commenté Ménès dans son Pierrot Face Cam, ce lundi. Ce n'est pas possible d'avoir une attaque de ce niveau là. Tu ne peux pas marquer des buts avec Coulibaly et Kolo Muani. Ils sont peut-être charmants mais en ce moment, ils n'ont pas le niveau. »

Les attaquants dans son viseur

Selon Ménès, le salut du FCN dépendra aussi de sa défense. « Girotto et Pallois sont moins bien... La seule chance, c'est que trois équipes soient encore plus mauvaises. C'est le cas pour l'instant avec Lorient, Nîmes et Dijon. Je ne m'attendais pas à des miracles avec Domenech mais c'est un entraîneur défensif et Nantes peut s'en sortir comme ça. C'est peut-être son seul motif d'espoir. »