FC Nantes : Pierre Ménès dénonce des dérapages scandaleux de supporters autour de Kita

La manifestation anti Kita a fait beaucoup de bruit hier. Environ 300 supporters du FC Nantes s’étaient en effet rassemblés pour dire tout le mal qu’ils pensent de la direction de leur club fétiche. Mis au courant de cet événement, les forces de l’ordre étaient aussi présentes aux abords de la Beaujoire et n’ont pas hésité à faire usage de grenades lacrymogènes pour faire reculer quelques belligérants.

« Ces mecs s’en sont pris aux voitures du personnel du club

Pierre Ménès a suivi ce triste épisode de près et fait une révélation de taille sur la tenue de dérapages en marge de cette manifestation originellement pacifiste. « À Nantes ce n’est pas ce qui se passe sur le terrain qui est le plus grave car il y a eu de gros incidents en dehors du stade avec des ultras. Ces derniers réclament le départ de Kita dans des proportions de haine démesurées, a-t-il dénoncé sur son blog. Et ces mecs s’en sont pris aux voitures du personnel du club, ce qui est absolument inadmissible - j’espère d’ailleurs qu’il y aura des sanctions et des poursuites judiciaires. Que tu ne sois pas content de ton président - qui soit dit en passant injecte son pognon dans le club -, c’est une chose. Que tu agresses des gens qui bossent au club et qui ne sont d’ailleurs pas forcément d’accord avec tout ce que décide Kita, c’est juste scandaleux. »