FC Nantes : Pierre Ménès fait des courbettes devant les héros nantais à Turin

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Hier soir, le FC Nantes a encore une fois vibré en coupe d’Europa. Les hommes d’Antoine Kombouaré se déplaçaient à Turin pour affronter la Juventus d’Angel Di Maria en 16e de finale de la Ligue Europa. Le club de la Loire-Atlantique a réussi à aller chercher un match nul (1-1) au bout du suspense contre la Vieille Dame. Une prestation fantastique qui permet aux Canaris de croire à la qualification pour le prochain tour. Pierre Ménès a été impressionné par le match réalisé par les Nantais.

« Ce Juventus - Nantes a été un vrai match de coupe d'Europe, un match de bonhomme. Je suis épaté par la prestation nantaise malgré une première période très difficile où ils étaient certainement inhibés par l'événement, trop loin des joueurs de la Juve. Ils ont réussi à serrer les boulons et à être de plus en plus présent dans les dans les duels et ils ont égalisé sur un superbe renversement de jeu de Mohamed pour Blas. On comprend pourquoi le FCN a cherché à le conserver par tous les moyens. », a-t-il d'abord commenté dans un vidéo publiée sur Youtube.

« Le comportement des Nantais est merveilleux sachant quand même que la Juve qui a été sanctionnée de moins 15 points dans le calcio a pour objectif de gagner l'Europa League pour être en Ligue des champions. C'était un match super important pour eux et ils n’ont pas trouvé la clé. »

« Un merveilleux résultat, alors évidemment, ça ne veut pas dire que Nantes va se qualifier au retour, mais ça veut dire que la Beaujoire peut s’apprêter à vivre une très grande soirée. Franchement, félicitations aux nantais qui ce soir ont fait honneur au football français. », a conclu l'éditorialiste.