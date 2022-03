FC Nantes : Pierre Ménès fait une annonce inquiétante avant l'OGC Nice

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! : Marcelo Bielsa (Leeds) ne lâche pas Moses Simon

Les supporters du FC Nantes attendent avec impatience la finale de Coupe de France. Ce sera contre l'OGC Nice le 8 mai prochain au Stade de France et, déjà, des informations sont tombées hier sur la commercialisation des places. Selon RMC Sport, le contingent de places sera de 19 724 pour chaque club et seront vendues entre 20€ et 100€.

Une première phase de distribution des sésames va avoir lieu en fin de semaine, à destination des associations de supporters. Ensuite, ce sera au tour des abonnés (qui pourront en avoir deux chacun) et des membres de « FC Nantes plus ». Cette deuxième phase devrait avoir lieu la semaine prochaine. Enfin, s'il reste des tickets, ils seront vendus aux autres fans. Ceux qui ne pourront pas en avoir par ce biais devront ensuite attendre la commercialisation pour le grand public.

L’attente sera donc longue mais pas seulement aux guichets puisque Pierre Ménès pense que les joueurs eux-mêmes n’attendent plus que cet événement et pourraient laisser couler d'ici là. « Leur classement est celui qu’ils espéraient en début de saison. Et forcément, la finale de Coupe doit commencer à trotter dans leur tête, d’autant que pour certains blessés – dont Pallois -, le compte à rebours a commencé, a-t-il glissé sur son blog. Il ne faudra pas s’étonner si les Canaris ont la tête ailleurs dans les semaines à venir. »

"Sainté cale, Lens repart, Lille rebondit"



Un titre qui résume bien les trois premiers matchs de la 29e journée. Pour une analyse plus poussée, c'est ci-dessous.https://t.co/ECFK2N99QU — Pierre Ménès (@PierreMenes) March 19, 2022

Pour résumer Battu par le LOSC au terme d’une rencontre électrique samedi à la Beaujoire dans le cadre de la 29e journée de L1 (0-1), le FC Nantes pourrait désormais compter les jours avant la finale de la Coupe de France le 8 mai contre l'OGC Nice.

Bastien Aubert

Rédacteur