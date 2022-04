FC Nantes : Pierre Ménès retourne sa veste au sujet des Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Le FC Nantes sait se montrer efficace... et surprenant. Visiblement en panne d’idées avant la trêve internationale, les Canaris donnaient alors l’impression à Pierre Ménès d’avoir déjà assuré le maintien en se focalisant désormais sur la finale de la Coupe de France en mai contre l’OGC Nice.

Il n’en est rien puisque ce même FC Nantes s’est imposé aux forceps hier après-midi sur la pelouse de Clermont, en marquant trois buts et en ayant même été repris à deux reprises. Preuve de leur détermination à satisfaire Antoine Kombouaré... et à faire mentir Ménès.

« Nantes, dont on pouvait craindre une forme de relâchement d’ici à la finale de la Coupe de France, l’a emporté au terme d’un match spectaculaire à Clermont, a-t-il analysé sur son blog. Menés deux fois au score sur un penalty de Blas et une frappe déviée de Chirivella, les Auvergnats sont revenus deux fois grâce à Khaoui et Abdul Samed, avant que Kolo Muani ne donne les trois points aux Nantais. »

"Paris redémarre, Marseille s'échappe, Lyon se relance"



Un dimanche de Ligue 1 chargé et spectaculaire ! On fait le point sur ce qui s'est passé.https://t.co/dQUbY7Ur4o — Pierre Ménès (@PierreMenes) April 3, 2022

Pour résumer Si le FC Nantes est reparti de l’avant en s’imposant hier après-midi à Clermont en Ligue 1 (3-2), Pierre Ménès a dû revoir ses plans au sujet des Canaris qu’il ne voyait pas si bien rebondir après la trêve internationale.

