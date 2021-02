FC Nantes : Pierre Ménès retourne sa veste sur Domenech et rapproche les Canaris de la L2 !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

La décision de Waldemar Kita de nommer Raymond Domenech pour relancer le FC Nantes fin décembre ne passe toujours pas chez les supporters. Ces derniers avaient tôt fait de comprendre que l’ancien sélectionneur des Bleus ne serait pas le coach idoine pour sauver les Canaris d’une relégation en Ligue 2.

Pierre Ménès n’était pas spécialement très enthousiaste à l’idée de voir Domenech débarquer au FC Nantes mais il a rapidement pris parti pour lui contre tous ceux qui ne donnaient pas cher de sa peau. Mieux, il avait fait savoir qu’il adorerait le voir réussir sa mission pour leur fermer le clapet de ces derniers. Les temps ont bien changé : le consultant de Canal+ n’y croit plus et voit les Canaris barragistes en fin de saison... au mieux !

« Les résultats me donnent raison »

« J’étais très inquiet pour Nantes avec Gourcuff, je n’ai vu aucune raison d’être rassuré par l’arrivée de Domenech et les résultats me donnent raison, a-t-il affirmé dans sa pastille Pierrot Face Cam. Je pense que l’objectif de Nantes est de terminer 17e ou d’éviter les barrages mais cette équipe est affolante de faiblesse. Il faut aussi s’en rendre compte. Dijon, Nîmes et Nantes peuvent descendre. Ce sera très dur pour Dijon et Nîmes et Nantes barragiste ça me paraît raisonnable. »