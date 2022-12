FC Nantes : Pogba, retour différé à la Juve et Mercato chamboulé ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Les affaires de Paul Pogba ne s’arrangent pas. Alors qu’il n’a plus joué depuis le 19 avril avec Manchester United et qu’il a opéré à un ménisque début septembre, il avait repris l’entraînement collectif en octobre avec la Juventus de Turin mais un nouveau pépin physique l’a privé du Mondial avec les Bleus. Depuis, la chute ne semble ne plus vouloir s’arrêter.

Si la Juventus Turin tablait sur un retour dans le groupe pour la reprise de la Serie A le 4 janvier, avec un secret espoir de pouvoir le titulariser neuf jours plus tard contre Naples, l’affaire semble ainsi tomber à l’eau. « Il est presque impossible que cela puisse se passer comme ça, affirme Sport Mediaset. Pogba aura encore besoin de 10/15 jours avant de pouvoir réintégrer définitivement le groupe. Il sera donc difficile de le revoir en match officiel avant la fin du mois prochain. »

Le retour différé du champion du monde 2018 pourrait de plus conditionner le marché hivernal de la Juventus. La publication italienne précise que le retour de Pogba avait ouvert la porte à un transfert lourd au milieu de terrain, mais un coup de frein est venu avec ce contretemps. La Vielle Dame pourrait ainsi retenir Weston McKennie et Adrien Rabiot en janvier, histoire de ne pas se démunir dans l’entrejeu avant d’affronter le FC Nantes en Ligue Europa, les 16 et 23 février 2023.